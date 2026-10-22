Lajmet e fundit
Bournemouth ka triumfuar me rezultat të pastër 3-0 ndaj Milanit, në kuadër të xhiros së tretë të fazës së ligës në Europa League.
Portieri i Kuqezinjve, Mike Maignan, u ndëshkua me karton direkt të kuq në minutën e 28-t.
Justin Kluivert zhbllokoi rezultatin nga penalltia në minutën e 7-të, ndërsa Marcus Tavernier dyfishoi shifrat po nga pika e bardhë në minutën e 32-të.
Golin e tretë për anglezët e shënoi Adli në minutën e 84-t, duke vulosur një fitore të madhe për Bournemouthin.
Milan largohet duarbosh nga ky takim, ndërsa Bournemouth feston një sukses të