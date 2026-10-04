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Qytetarët në Bosnje dhe Hercegovinë po votojnë më 4 tetor në zgjedhjet për organe të ndryshme të sistemit politik shumë-nivelësh të vendit, ku disa kandidatë bënë thirrje për shtimin e përpjekjeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian dhe NATO, ndërsa politikani veteran i serbëve të Bosnjës, Millorad Dodik, zhvilloi fushatë për një agjendë separatiste.
Dodiku nuk është në asnjë fletëvotim, pasi i është ndaluar ushtrimi i funksioneve publike, por fytyra e tij është e dukshme në billborde në mbarë entitetin e Republikës Sërpska të vendit, ku ai mbetet një zë me ndikim të madh.
Votuesit po votojnë për presidencën qendrore trepalëshe të vendit dhe parlamentin kombëtar, krahas zgjedhjeve për legjislaturat rajonale, në një sistem politik kompleks të krijuar në bazë të Marrëveshjes së Dejtonit, e cila i dha fund luftës së viteve 1990 në vend.
Kujtimet e hidhura të asaj periudhe janë ringjallur nga vdekja e fundit e komandantit ushtarak të serbëve të Bosnjës, Ratko Mlladiq, i cili u dënua për gjenocid nga tribunali i Hagës për krime lufte në Bosnje, si dhe nga varrimi me nderime heroi që iu bë atij në Beograd.
“Shpresat e mia i kam te fakti se brezat e rinj që po vijnë janë shumë më të zgjuar se ne që ishim ndonjëherë. Vetëm shpresoj që ata të mos mbartin të njëjtin lloj frike që kemi ne, frikën që na ka bërë të tërhiqemi në kampet tona kombëtare për më shumë se 30 vjet tani”, tha banorja e Sarajevës, Suzana Saçiq, më 4 tetor.
“Nuk pres ndonjë ndryshim drastik këtu. Në thelb, ne jemi një shoqëri që është mësuar me këtë lloj politike”, tha një tjetër votues, Lubisha Açimoviq, në qendrën administrative të Republikës Sërpska, Banjallukë.
Në një tubim parazgjedhor, Dodik bëri thirrje që kufiri mes Republikës Sërpska dhe Serbisë të fshihet. Politikanë të tjerë nacionalistë kanë bërë thirrje për bashkim me Serbinë.
Ndërsa ndarja politike ende pasqyron konfliktin e viteve 1990, një element i ri në këto zgjedhje janë verifikimet biometrike të votuesve dhe skanerët e fletëvotimeve. Kjo bëri që disa qendra votimi të hapeshin më vonë se sa ishte planifikuar, për shkak të problemeve teknike.
“Sot po testojmë diçka që do të jetë e ardhmja e procesit zgjedhor, ndaj të gjithë duhet të jemi të durueshëm, sepse përfitimet janë të shumta”, tha anëtarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Irena Haxhiabdiq. /REL