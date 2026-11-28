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Disa nga rrugët që shpien drejt pikave të kalimit kufitar në Kosovë janë të mbuluara me borë, por aktualisht të gjitha janë të kalueshme.
Sipas të dhënave të publikuara nga Qendra Kombëtare për Menaxhim Kufitar, borë është evidentuar në magjistralen Gjakovë – Qafë e Prushit, Pejë – Kullë, Prishtinë – Mutivodë dhe Stançiq – Gjilan, raporton Klankosova.tv.
Megjithatë, në të gjitha këto segmente rrugore, kalueshmëria është vlerësuar si e mundshme.
Në ndërkohë, sipas të njëjtave të dhëna, nuk është raportuar prani e akullit, mjegullës apo rrëshqitjeve të dheut në asnjërën prej rrugëve të monitoruara.
Të dhënat në ueb-faqen e Ministrisë së Punëve të Brendshme janë përditësuar të shtunën, më 28 nëntor, në orën 20:39. /Klankosova.tv