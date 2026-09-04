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Bordi i gjigantit gjerman të makinave Volkswagen ka miratuar një plan për të shkurtuar edhe 50,000 vende pune si pjesë e ristrukturimit më të madh në historinë pothuajse nëntëdekadëshe të grupit.
Kjo e çon numrin total të roleve që prodhuesi i makinave planifikon të shkurtojë deri në vitin 2030 në 100,000, pasi njoftoi në mars se do të shkurtonte 50,000 vende, shkruan BBC, transmeton klankosova.tv.
Grupi i cili përfshin Audi, Porsche, Skoda, si dhe markën VW po shqyrton gjithashtu të ardhmen e katër fabrikave të tij gjermane.
Ky veprim është një "sinjal i fortë" për të ardhmen e firmës, e cila po "merr përgjegjësi për të gjithë fuqinë punëtore", tha drejtori ekzekutiv i VW, Oliver Blume, në një deklaratë të enjten.
Blume tha në korrik se firma po kërkonte të bënte shkurtimet shtesë.
Aksionet e kompanisë u rritën me rreth 7% në Frankfurt të premten në mëngjes.