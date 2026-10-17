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Bordi Drejtues i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës ka kërkuar ndërmarrjen e masave konkrete për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, rritjen e performancës së klinikave dhe forcimin e llogaridhënies nga menaxhmentet e spitaleve rajonale.
Në mbledhjen e mbajtur të premten, Bordi ka theksuar nevojën që menaxhmentet e spitaleve rajonale të mbajnë përgjegjësi për adresimin e mangësive të identifikuara dhe zbatimin e rekomandimeve të auditimit.
“Bordi kërkoi që nga menaxhmentet e spitaleve rajonale të kërkohet përgjegjësi për adresimin e mangësive të identifikuara, zbatimin e rekomandimeve të auditimit dhe përmirësimin e performancës institucionale, përmes përcaktimit të masave konkrete, personave përgjegjës dhe afateve të zbatimit”, thuhet në komunikatën e këtij institucioni.
Në kuadër të trajtimit të gjetjeve të auditimit, ShSKUK-ja ka bërë të ditur se kanë nisur procedurat disiplinore ndaj personave për të cilët janë evidentuar dyshime për shkelje. .
“Në kuadër të adresimit të gjetjeve të auditimit, kanë filluar procedurat disiplinore ndaj personave për të cilët janë evidentuar dyshime për shkelje. Bordi Drejtues do të informohet në vazhdimësi për punën e Komisionit Disiplinor, ecurinë e procedurave dhe masat që do të ndërmerren”.
Po ashtu, Bordi ka kërkuar që rekomandimet e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm të shoqërohen me përgjegjësi të përcaktuara, afate kohore dhe raportim të rregullt për zbatimin e tyre.
“Lidhur me rekomandimet e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm, Bordi kërkoi përcaktimin e përgjegjësive dhe afateve konkrete, si dhe raportim periodik mbi progresin dhe dëshmi për zbatimin e tyre”.
Një tjetër çështje e trajtuar në mbledhje ishte përmirësimi i cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore.
“Për përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së shërbimeve shëndetësore, Bordi kërkoi formimin e një grupi punues profesional për analizimin e treguesve të vdekshmërisë, infeksioneve spitalore, komplikacioneve, prerjeve cezariane dhe shfrytëzimit të kapaciteteve spitalore”.
“Rezultatet e analizës do të shërbejnë për identifikimin e mangësive dhe propozimin e masave konkrete për përmirësim”.
Vëmendje e veçantë i është kushtuar edhe performancës së dhjetë klinikave kirurgjike, pas vlerësimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit.
“Pas vlerësimit të pyetësorëve të vetëvlerësimit të dhjetë klinikave kirurgjike, Bordi kërkoi hartimin e masave për përmirësimin e cilësisë së shërbimeve, koordinimin ndërmjet klinikave, zbatimin e protokolleve dhe udhërrëfyesve klinikë, si dhe përcaktimin e prioriteteve për investime infrastrukturore”.
Në të njëjtën mbledhje, Bordi Drejtues ka miratuar njëzëri Rregulloren për Organizimin e Brendshëm të Administratës Qendrore të SHSKUK-së, me synim forcimin e organizimit institucional.
Në përfundim, Bordi ka ritheksuar se menaxhmentet e spitaleve rajonale duhet të japin llogari për rezultatet e punës dhe zbatimin e masave të kërkuara. Sipas institucionit, mbikëqyrja do të vazhdojë për të siguruar përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të shërbimeve shëndetësore.