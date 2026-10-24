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Shqipëria ka finalizuar marrëveshjen për pjesëmarrje në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) në Gaza, ndërsa kontributi i Kosovës është përmendur si pjesë e përpjekjeve ndërkombëtare për sigurinë dhe rindërtimin e këtij territori palestinez.
Sipas njoftimit të Bordit të Paqes, Republika e Shqipërisë, Bordi i Paqes, Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit dhe Grupi i Punës për Gazën kanë përfunduar zyrtarisht marrëveshjen për përfshirjen e Shqipërisë në këtë forcë, raporton Klankosova.tv.
Në kuadër të marrëveshjes, Shqipëria do të ofrojë mbështetje shtesë për operacionet e sigurisë dhe kapacitete për planifikimin e operacioneve në kuadër të misionit në Gaza.
Bordi i Paqes thekson se kontributi i Shqipërisë i shtohet atij të Marokut dhe Kosovës dhe se angazhimi i këtyre vendeve do të jetë thelbësor për përshpejtimin e misionit që synon avancimin e qeverisjes, sigurisë, përpjekjeve humanitare, sundimit të ligjit dhe rindërtimit të Gazës.
Oficerët shqiptarë pritet të dislokohen muajin e ardhshëm
Marrëveshja u finalizua më 21 tetor, në një ceremoni ku morën pjesë ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Ermal Nufi, shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, gjenerallejtënant Arben Kingji, komandanti i Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit, gjeneralmajor Jasper Jeffers, si dhe përfaqësues të tjerë ushtarakë e diplomatikë.
Sipas njoftimit, Shqipëria tashmë ka kontribuar në përpjekjet e Bordit të Paqes dhe Forcës Ndërkombëtare të Stabilizimit për zbatimin e planit gjithëpërfshirës të presidentit amerikan, Donald Trump, për paqen në Gaza.
Me marrëveshjen e re, Shqipëria e ka formalizuar në legjislacionin e saj kombëtar mbështetjen për misionin e ISF-së. Oficerët shqiptarë të ndërlidhjes pritet të dislokohen në rajon muajin e ardhshëm.
Bordi i Paqes dhe Forca Ndërkombëtare e Stabilizimit kanë shprehur mirënjohje ndaj Shqipërisë për angazhimin e saj në mbështetje të paqes dhe stabilitetit në Lindjen e Mesme. /Klankosova.tv
Important agreement between the International Stabilization Force and Albania that provides additional security operations support and operations planning capabilities for the mission in Gaza. Albania’s contributions add to those of Morocco and Kosovo, and will be critical in… pic.twitter.com/sozc93EYdA— Board of Peace (@BoardOfPeace) October 23, 2026