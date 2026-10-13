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Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPMM) pritet të mbetet pa bord të plotë deri në fund të vitit, pasi emërimi i anëtarëve të rinj nuk është përfshirë në agjendën e Komisionit për Ekonomi.
Aktualisht, KPMM-ja ka vetëm tre anëtarë, ndërsa shumë lëndë për licencim, disa që nga viti 2024, kanë mbetur pa u trajtuar, raporton Klan Kosova.
Shoqatat e bizneseve e vlerësojnë këtë situatë shqetësuese, duke kërkuar reforma të shpejta për të shmangur dëmtimin e bizneseve dhe ngecjet në licencim.
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