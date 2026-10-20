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Dita e madhe për nisjen e formatit gjigant, Big Brother VIP Kosova, po afron.
Megjithatë, mungesa e Jonida Vokshit krah Alaudin Hamitit, pritet të zëvendësohet nga një tjetër moderatore nga Shqipëria, transmeton Klankosova.tv.
Në emisionin “Ora Shtatë”, gazetarja e Klan Kosovës, Blerina Shoshi tha se është duke u përfolur se prezantuese e BBVK 5 mund të jetë Bora Zemani, megjithatë një marrëveshje ende nuk dihet nëse është arritur.
“Unë qysh e di, ka bisedime që Jonidën ta zëvendësojë një bashkëvendëse, domethënë nga Shqipëria. Nëse është arrit një marrëveshje e tillë, ende nuk kam informacion”, u shpreh Shoshi.