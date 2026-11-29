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Një qytetar i është drejtuar redaksisë së Klankosova.tv me një ankesë lidhur me gjendjen e rrugës Prishtinë–Pejë, ku reshjet e borës kanë vështirësuar qarkullimin.
Ai ka dërguar edhe pamje nga gjendja e rrugës gjatë mbrëmjes së të shtunës, duke kërkuar intervenim sa më të shpejtë nga institucionet përgjegjëse.
Qytetari kërkon që të intervenohet me makineri për pastrimin e rrugës dhe hedhjen e kripës, me qëllim të lehtësimit të qarkullimit dhe rritjes së sigurisë për udhëtarët./Klankosova.tv.