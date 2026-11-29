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Policia Rajonale e Ferizajt iu ka bërë apel shoferëve që të kenë kujdes të shtuar gjatë qarkullimit, pas reshjeve të borës që kanë vazhduar gjatë natës në këtë rajon.
Policia atje përmes një njoftimi theksoi se të gjitha rrugët në rajonin e Ferizajt, ku përfshihen edhe komunat e Kaçanikut, Shtimes dhe Shtërpcës, janë të kalueshme, por në disa zona malore lëvizja po zhvillohet me vështirësi për shkak të borës dhe ngricave.
“Kompanitë përgjegjëse për mirëmbajtjen e rrugëve janë duke punuar vazhdimisht në terren, ndërsa Policia Rajonale e Ferizajt, në koordinim me institucionet përkatëse, po përcjell situatën dhe është e angazhuar për të intervenuar sipas nevojës”, thuhet në komunikatën e Policisë, transmeton Klankosova.tv.
Policia u ka bërë thirrje shoferëve që ta përshtatin shpejtësinë me kushtet e rrugës, të ruajnë distancën e sigurisë mes automjeteve, të përdorin pajisjet dimërore dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme në zonat ku kushtet atmosferike janë të vështira./Klankosova.tv.