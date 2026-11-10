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Ange-Yoan Bonny do të mungojë rreth katër javë për shkak të një lëndimi muskulor të pësuar në ndeshjen ndaj Comos.
Sulmuesi i Interit iu nënshtrua sot ekzaminimeve mjekësore në klinikën Humanitas në Rozzano, ku u konstatua një problem në muskujt fleksorë të kofshës së djathtë.
Sipas raportimeve të Sky Sport, futbollisti pritet të qëndrojë jashtë fushave për 3-4 javë dhe rikthimi i tij parashikohet në fillim të dhjetorit.
Kështu, Cristian Chivu do të jetë pa shërbimet e sulmuesit për disa ndeshje të rëndësishme, ndërsa Bonny do të humbasë edhe dy angazhimet e kombëtares së Bregut të Fildishtë ndaj Gambisë.