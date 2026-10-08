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Të premten pritet të mbahet një protestë në Bonn të Gjermanisë, në kundërshtim me aktgjykimin e shkallës së parë ndaj ish-krerëve të UÇK-së nga Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë.
Protesta siç njoftoi platforma “Liria ka Emër”, do të nisë në orën 19:00, me moton “Jo në emrin tim”.
“Nesër Bonn, Gjermani – bashkë! Drejtësi për çlirimtarët!”, thuhet në njoftimin e LKE-së.
Kujtojmë se protesta të ngjashme janë mbajtur edhe në disa qytete të tjera të Gjermanisë, përfshirë Dyseldorfin, Këlnin, Berlinin, Mynihun dhe Hamburgun./Klankosova.tv