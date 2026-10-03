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Publikimi i videove intime të personazheve të njohur të ekranit është diskutuar edhe në “Goca dhe Gra”.
Gjatë debatit, Selin Bollati rikujtoi rastin e Beatrix Ramosajt, e cila ishte kritikuar ashpër për historinë e saj të dashurisë gjatë pjesëmarrjes në edicionin e parë të “Big Brother VIP”.
Bollati tha se shoqëria shqiptare është hipokrite, pasi sipas saj, situata të ngjashme nuk trajtohen gjithmonë në të njëjtën mënyrë.
Ndërkaq, Orinda Huta e kundërshtoi, duke theksuar se këto dy raste nuk mund të krahasohen dhe se gratë e përfshira në videot intime nuk duhet të gjykohen për të njëjtën arsye.