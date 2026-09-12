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Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, dhe ish-presidentja Vjosa Osmani nuk morën pjesë në “Marshin për Liri” të mbajtur të shtunën në Prishtinë, ku u kërkua lirimi i ish-krerëve të UÇK-së që po gjykohen në Hagë.
Mungesa e tyre u komentua nga përfaqësues të partive politike dhe pjesëmarrës të marshit.
Nënkryetari i LDK-së, Lutfi Haziri, tha se partia e tij ka qëndrim të qartë ndaj luftës së UÇK-së, ndërsa nga Vetëvendosje, deputeti Adnan Rrustemi tha se nuk e di se ku ndodhej Kurti.
Ndërkohë, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, kritikoi mungesën e liderëve politikë, duke thënë se çështjet politike duhet të lihen anash dhe të ketë bashkim rreth shtetësisë së Kosovës.
Edhe një ish-komandant i UÇK-së, tash pjesë e politikës, e cilësoi të pakuptimtë mungesën e udhëheqësve të shtetit në këtë marsh.