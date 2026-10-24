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Banorët e fshatit Pantinë të Vushtrrisë po përballen me probleme me rrugë.
Për ta shprehur pakënaqësinë, këta u mblodhën në fillim të rrugicës, meqë thonë se kalimi po u vështirësohet edhe më shumë kur ka reshje atmosferike.
Ata theksuan se kërkuan takim më të parin e kësaj komune, por përgjigje nuk morën. Ata madje pohojnë se bënë edhe peticion.
Megjithatë nga komunarët mohojnë se kjo u bë sa për kokrra elektorale.
Drejtori i Shërbimeve Publike, Benjamin Shala theksoi se mjetet që ishin të destinuara për këtë, ua mori kontrata kolektive.
Madje, Shala u shpreh i gatshëm edhe t'i takojë qytetarët për këtë çështje.
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