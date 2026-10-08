Lajmet e fundit
Deputeti i Aleancës, Burim Ramadani, ka kërkuar përgjegjësi për rastin e ngujimit të minatorëve të Trepçës.
Pas disa orëve të qëndrimit në horizontin e 11-të të minierës në Stantërg, 63 minatorët kanë arritur të dalin nëpër rrugët emergjente, pasi ata ishin bllokuar si pasojë e një defekti me energjinë elektrike.
“I lumtur që 63 minatorët shpëtuan. Do të kërkoj përgjegjësi nga Qeveria. Kjo nuk ishte hera e parë që minatorëve tanë - krenarisë së nëntokës së Kosovës - u ndodh të ngujohen në qindra metra thellësi. Problemi me energji elektrike nuk duhet të trajtohet si problem teknik. Asessi. Përgjegjësi duhet të ketë!”, ka shkruar Ramadani. /Klankosova.tv