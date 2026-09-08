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Puna që u bë për disa vjet doli ters.
Kompania Rajonale e Mbeturinave ‘’Pastrimi’’ rrezikon të mos e përfitojë grandin nga qeveria gjermane në vlerë të rreth 74 milionë eurove.
Kjo, komunarëve e kompanisë, iu bë e ditur për një emaili.
Për këtë, i pari i kryeqytetit, Përparim Rama fajtor po e lë ministrin në detyrë të Financave, Hekuran Murati, që sipas tij, nuk firmosi marrëveshjen e financimit.
Këto të holla, sipas Ramës, ishin jetike për ‘’Pastrimin’’.
Nga ujdia do të përfitonin krejt komunat që marrin shërbime nga kjo kompani.
Nga Ministria e Financave, Klan Kosovës nuk i kanë kthyer përgjigje për këtë çështje.