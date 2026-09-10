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Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (CENTCOM) ka deklaruar se, deri më tani, ka ridrejtuar 96 anije tregtare gjatë bllokadës ndaj Iranit.
Ushtria amerikane gjithashtu ka njoftuar se ka lejuar kalimin e më shumë se 50 mjeteve të tjera që transportonin ndihma humanitare, si pjesë e fushatës së saj për të bllokuar Iranin, raporton Aljazeera.
Teherani e ka mbajtur kryesisht të mbyllur Ngushticën e Hormuzit, një rrugë kyçe për transportin detar, dhe është zotuar se do t'i bëjë ballë përpjekjes së SHBA-së për të ndërprerë tregtinë detare me Iranin.