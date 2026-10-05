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Forca të shumta policore janë pozicionuar në hapësirat përreth objektit të Kuvendit të Kosovës.
Prania e tyre ka qenë që nga orët e para të mëngjesit, mirëpo në çastet e fundit, kur po vazhdon protesta jashtë, numri i njësive speciale është shtuar dukshëm.
Ata të pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme për raste të tilla, janë vendosur para objektit të Kuvendit.
Gjithashtu, në këtë kohë edhe numri i protestuesve është rritur dukshëm, të cilët vazhdojnë të kërkojnë që të kalohet ndryshimi i Ligjit për Specialen edhe në lexim të dytë.
Protestuesit kanë deklaruar se asnjë prej deputetëve nuk do ta lejojnë të dalë jashtë, pa u votuar ky ligj. /Klankosova.tv