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Këngëtari i njohur, Blero, ka ndarë me ndjekësit një lajm të trishtë, duke bërë të ditur se ka humbur një person të dashur për të.
Përmes një mesazhi prekës, Blero i ka dhënë lamtumirën mikut të tij të ngushtë, Argjir Rexha, duke shprehur dhimbjen për humbjen e tij.
“Lamtumirë, vëlla i zemrës, Argjir Rexha! Nuk po mundem ta besoj që sot duhet të flas për ty në kohën e shkuar. Do të më mungosh gjithmonë, shoku im i ngushtë”.
“Ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe gjithë shoqërisë. Zoti ju dhëntë forcë për ta përballuar këtë dhimbje. U prefsh në paqe, vëlla, nuk do të të harroj kurrë”, ka shkruar Blero në Instagram./Klankosova.tv