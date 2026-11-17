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Një koleksion prej 14 librash të autorit Blendi Fevziu është promovuar sot në Prishtinë.
Në këtë ngjarje morën pjesë shkrimtarë, publicistë, e figura të njohura nga fusha publike në Kosovë e Shqipëri, teksa promovimi i veprave të autorit nga Shqipëria u bë në Shtëpinë Botuese “Dukagjini” në kryeqytetin kosovar.
Përmes kësaj ngjarje, Fevziu sjell në një botim të përmbledhur krijimtarinë e tij, teksa në mesin e librave një nga ta ka për temë Hashim Thaçin dhe luftën e Kosovës, pastaj një për ish-mbretin shqiptar Ahmet Zogun, udhëheqësin komunist Enver Hoxhën e disa të tjerë.
Fevziu, përpos që promovoi librat e tij të plotë të krijimtarisë së tij, ka promovuar edhe dy libra të rinj. /Klankosova.tv