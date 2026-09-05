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Olga Grigorieva, një 24-vjeçare nga Bjellorusia, ka zgjedhur që prej katër vitesh e gjysmë të jetojë në Kosovë, ku është marrë me biznes dhe krijimin e përmbajtjeve në rrjetet sociale.
Ajo tregoi në emisionin “Weekend” në Klan Kosova, se vendimin për t'u larguar nga Bjellorusia e mori pas problemeve politike dhe ekonomike. Pas vizitave në disa vende, përfshirë Shqipërinë, Olga zgjodhi Kosovën, ku thotë se gjeti qetësinë dhe një mjedis ku u ndje mirë, dhe jo vetëm.
“Nëse krejt puna shkon mirë, unë jetoj këtu…Jam këtu shumë e qetë, shumë e kënaqur dhe, nëse gjithçka shkon mirë, dua edhe të krijoj familje këtu”, tha Olga mes tjerash.