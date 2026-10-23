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Bizneset, aktivitetet kulturore dhe muzetë pritet të mbyllen gjatë fundjavës, pavarësisht kufizimeve të vendosura për demonstratat. Kjo ndodh në një kohë kur Presidenti francez Emmanuel Macron përpiqet të rivendosë rendin, një javë pasi protestat mbarëkombëtare u shndërruan në dhunë.
Sindikata kryesore studentore në Francë, UNEF, ka bërë thirrje për tubime të shtunën, transmeton Klankosova.tv.
Macron pritej të takohej me përfaqësues të studentëve më vonë gjatë së premtes për të diskutuar planet e tyre, por UNEF deklaroi se tubimet e planifikuara – të cilat lindën nga protestat e nxënësve të shkollave të mesme muajin e kaluar kundër mungesës së mësuesve dhe kushteve të këqija të infrastrukturës shkollore – do të zhvillohen siç ishte parashikuar.
"Macron po shkel lirinë e protestës në vendin tonë dhe po pështyn mbi vlerat e Republikës, të cilat ai pretendon se i mbron", thuhet në një deklaratë të dërguar me email nga sindikata.
Sipas Reuters, Franca është ende duke u përballur me pasojat e dhunës më të rëndë të viteve të fundit, e cila ndodhi fundjavën e kaluar, kur në margjinat e protestave mbarëkombëtare pati grabitje dhe trazira.
Megjithatë, orët policore të vendosura gjatë natës në pjesë të Parisit dhe qytete të tjera kanë kaluar pa incidente të mëdha. /Klankosova.tv