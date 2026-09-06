Lajmet e fundit
Bitcoin po tregtohet sot në nivelin e 80 mijë dollarëve, ndërsa investitorët po tregohen të kujdesshëm para publikimit të të dhënave të reja për inflacionin në Shtetet e Bashkuara.
Kriptovaluta e madhe në botë po tregohet rreth 79.778 dollarë. Gjatë ditës, çmimi i saj ka lëvizur ndërmjet 79.460 dhe 80.103 dollarëve, raporton Kosovapress, transmeton klankosova.tv.
Rënia nën 80 mijë dollarë vjen pasi Bitcoin u ngjit mbi 81 mijë dollarë më 4 shtator. Rritja prej rreth 4 për qind ishte nxitur nga ulja e pritjeve për një rritje të normave të interesit nga Rezerva Federale amerikane.
Fondet e tregtuara në bursë, të lidhura me Bitcoin-in, kishin regjistruar rreth 27 milionë dollarë hyrje gjatë së enjtes. Analistët vlerësojnë se nevojiten për të kërkuar për të rikthimin e kërkesave institucionale, shkruan CoinDesk.
Tregu po pret të dhënat amerikane për çmimet e prodhimit dhe të konsumit, të cilat publikohen gjatë javëve. Rezultatet mund të marrë në vendimin e ardhshëm të Revës Federale për nor
Normat më të larta të zakonshme ushtrojnë presion mbi Bitcoin-in dhe aset e tjera të tjera.
Sipas CoinDesk, Bitcoin ka humbur rreth 9 për qind që nga fillimi i vitit 2026. Megjithatë, analiza historike tregon se pjesa më e madhe e fitimeve të tij vetëm përqendrohet në disa ditë tregimi.
Pa pesë ditët më të mira të viti, humbja e Bitcoin-it do të arrijnë në rreth 36 për qind. Ekspert thonë se kjo e bën të qartë përcaktimin në momentin e duhur për blerje ose shitje.