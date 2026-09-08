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Të mërkurën e 9 shtatorit do të vazhdojë seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës.
Gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani këtë të martë i shtroi pyetje kryeministrit në detyrë, Albin Kurtit, nëse nesër do të propozojë emër për kryeparlamentar, transmeton Klankosova.tv.
“Nesër e kanë thirrë seancën e Kuvendit, do të jemi aty”, u shpreh ai shkurt.
Sa i përket çështjes për president, Kurti tha se bisedimet do të vazhdojnë për të tejkaluar zgjedhjet, që sipas tij janë të panevojshme.
“Do të vazhdojmë me takimet, bisedimet në mënyrë që ta zgjedhim presidentin, dhe të mos kemi nevojë të përsërisim zgjedhjet që janë të paarsyeshme e të kushtueshme”, u shpreh Kurti.