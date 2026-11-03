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Rusia do të zhvillojë bisedime paqeje trepalëshe me Ukrainën dhe Shtetet e Bashkuara në Abu Dabi, më 10-11 nëntor, konfirmoi të martën Kremlini.
Vladimir Medinsky, një ndihmës i presidentit rus Vladimir Putin, do të shërbejë si kryenegociator i Moskës në këto bisedime, u tha gazetarëve zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, gjatë një konference telefonike, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Negociatorët amerikanë kanë kërkuar një përparim në luftën, e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të pestë. Bisedimet e fundit të paqes, të ndërmjetësuara nga SHBA-ja, u zhvilluan në shkurt, përpara se Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli të nisnin një luftë kundër Iranit.
I dërguari amerikan, Steve Witkoff, deklaroi të hënën se Shtetet e Bashkuara do të mbledhin delegacione nga Ukraina dhe Rusia në Abu Dabi javën e ardhshme, për të diskutuar marrëveshjet e sigurisë për periudhën e pasluftës dhe uljen e tensioneve.