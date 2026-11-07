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Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, gjatë së cilës të dy udhëheqësit diskutuan marrëdhëniet dypalëshe midis Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale.
Erdogan i tha Trump të shtunën se pret që bashkëpunimi midis dy vendeve të rritet më tej dhe premtoi përpjekje për të forcuar lidhjet e ndërsjella në periudhën e ardhshme, tha Drejtoria e Komunikimit e Turqisë.
Lidhur me tensionin midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, Erdogan tha se ai duhet të marrë fund dhe kërkoi që mosmarrëveshjet të zgjidhen përmes diplomacisë, raporton TRT, transmeton Klankosova.tv.
Ai premtoi përpjekjet e vazhdueshme të Turqisë për paqe.
Erdogan gjithashtu shprehu shpresë se përpjekjet e shtuara diplomatike për t'i dhënë fund luftës midis Ukrainës dhe Rusisë do të kenë sukses.
Ai tha se Turqia do të vazhdojë të kontribuojë në këto përpjekje dhe theksoi rëndësinë e angazhimit të shtuar me të dyja palët.
Gjatë bisedës telefonike, Erdogan gjithashtu falënderoi Trump për mbështetjen e tij për Samitin e Organizatës së Shteteve Turke.
Më 28 tetor, Erdogan i përcolli Trump se Turqia dhe partnerët e saj në Aleancën e Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës po monitorojnë nga afër zhvillimet në Ngushticën e Hormuzit dhe Jemenin dhe po punojnë për të zgjidhur çështjet përmes diplomacisë.
Trump e telefonoi përsëri Erdoganin gjatë një darke ku morën pjesë udhëheqës të Turqisë me rastin e Ditës së Republikës më 29 tetor, duke i përcjellë urimet e tij më të mira për samitin e Organizatës së Shteteve Turke (OTS).