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“Dardanët” do ta presin Irlandën më 24 shtator 2026 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë. Përballja do të nisë në orën 20:45.
Tifozët mund t’i blejnë biletat përmes platformës zyrtare të shitjes, ndërsa çmimet variojnë në varësi të sektorit.
Sipas njoftimit të Federatës së Futbollit të Kosovës, për tribunat Veri dhe Jug, bileta kushton 20 euro. Në tribunën Lindje çmimi është 30 euro, ndërsa bileta për tribunën Perëndim kushton 50 euro. Për ulëset VIP, çmimi është 150 euro.
Përballja pritet të tërheqë interesim të madh nga tifozët, duke pasur parasysh rëndësinë e ndeshjes në kuadër të Ligës së Kombeve.
Kosovë – Irlandë
📅 24 shtator 2026
🕣 20:45
📍 Stadiumi “Fadil Vokrri”, Prishtinë
Kosova do të kërkojë mbështetjen e tifozëve në stadium në këtë përballje ndërkombëtare, ndërsa biletat tashmë janë të disponueshme për blerje online.