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PrishtinaTicket sjell mundësi të shumta udhëtimi drejt Gjermanisë, me fluturime për disa nga qytetet më të kërkuara nga udhëtarët nga Kosova.
Destinacionet përfshijnë: Düsseldorf • Stuttgart • Münster • München • Köln • Berlin • Nuremberg • Hamburg • Hannover • Dortmund • Karlsruhe / Baden-Baden
Me një zgjedhje kaq të gjerë destinacionesh, udhëtarët mund të gjejnë më lehtë aeroportin dhe qytetin që u përshtatet më së miri, qoftë për vizita familjare, punë apo pushime.
Përveç fluturimeve drejt Gjermanisë, PrishtinaTicket ju ofron lidhje me mbi 25 destinacione në Evropë, duke ju dhënë më shumë mundësi për të planifikuar udhëtimet tuaja me fleksibilitet dhe siguri.
Rezervoni biletën tuaj sot dhe udhëtoni me cilësi, komoditet dhe besim me PrishtinaTicket.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurt me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.
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