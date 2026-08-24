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Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri ka informuar se gjatë ditës së sotme, situata e zjarreve paraqitet e përmirësuar dhe pa rrezik për zonat e banuara.
Janë raportuar 26 vatra zjarri, nga të cilat 6 mbeten aktive, 6 janë nën mbikëqyrje dhe 14 janë shuar.
Në operacionet e ditës janë angazhuar 311 forca operacionale dhe 16 automjete zjarrfikëse, ndërsa Forcat e Armatosura kanë mbështetur operacionet me 70 efektivë, 1 automjet zjarrfikës, 1 ekskavator të rëndë dhe 3 helikopterë.
Në Pukë, situata në zonën e Tërbunit–Gojanit–Gjegjanit është përmirësuar ndjeshëm. Zjarri është shuar plotësisht në Gjegjan, Gojan të Vogël dhe Gojan të Madh, ndërsa vatra në Prozhëm vijon me intensitet shumë të ulët dhe është drejt shuarjes. Në operacion janë angazhuar forca të MZSH-së, shërbimit pyjor, strukturave vendore, vullnetarë dhe 40 efektivë të FA-së, me mbështetje nga toka dhe ajri.
Në Gojdan, Fushë-Arrëz, vijon puna për izolimin dhe shuarjen e një vatre në sipërfaqe pyjore, me angazhim të strukturave vendore, MZSH-së, Policisë, vullnetarëve dhe 1 helikopteri të FA-së. Nuk ka rrezik për banesat.
Në Dajt vatrat vijojnë aktive në terren të vështirë, por pa rrezik për zonat e banuara. Gjatë ditës janë angazhuar 30 efektivë të FA-së dhe 30 zjarrfikës, të mbështetur edhe nga 1 helikopter i FA-së.
Vatra aktive raportohen gjithashtu në Ballenjë dhe Qafën e Helmës në Dibër, si dhe në malin e Luzatit në Tepelenë, ndërsa një sërë vatrash të tjera në Lezhë, Elbasan dhe Vlorë janë shuar.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) vijon të ndjekë në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin e vendit, në koordinim të ngushtë me prefekturat, bashkitë dhe të gjitha strukturat e sistemit të Mbrojtjes Civile.
Kapacitetet operacionale mbeten të angazhuara në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë aty ku situata e kërkon, me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave dhe pasurisë së qytetarëve.