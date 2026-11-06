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Emisioni “Big Talk”, nën moderimin e Loredana Bratit, nis transmetimin këtë të shtunë, duke filluar nga ora 18:00.
Ky është një format që synon të sjellë biseda interesante rreth Big Brother VIP Kosova 5, tema të ndryshme dhe momente përtej asaj që keni parë dhe dëgjuar në BBVK 5.
“Big Talk” është hapësirë edhe për familjarët, miqtë dhe të afërmit e banorëve, gjithashtu edhe për ish-banorët nga edicionet e kaluara të cilët do të jenë pjesë e diskutimeve dhe rrëfimeve të veçanta për banorët që janë brenda.
Takimi i parë me publikun është këtë të shtunë, në orën 18:00, në Klan Kosova. Mos e humbisni!