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'Big Cast' me Blinera Vitija, podcast në Klan Kosova, ka nisur sot.
I ftuari i parë ishte ish-banori i Big Brother VIP Kosova 4, Ardi Gashi, i cili ka folur gjerë e gjatë për eksperiencën e tij, edicionin e pestë e shumë gjëra të tjera.
Ai ka emocionuar po ashtu me këngën 'Nana', që e kishte shkruar sa ka qenë brenda shtëpisë, të cilën e këndoi në 'Big Cast'.
Ai e përshkroi rrugëtimin në Big, u pyet edhe për trikat e banorëve që përdorin para se të futen në shtëpi, e shumë të tjera.