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Anëtarët e kabinetit qeveritar Kurti 4 dhanë betimin.
Pas intonimit të himnit të Kosovës, kryeministri Albin Kurti, lexoi tekstin e betimit:
"Betohem se do ta kryej me përkushtim dhe nder detyrën e anëtarit të qeverisë. Do ta respektoj Kushtetutën, ligjet dhe rendin juridik dhe do të angazhohem për përparimin e përgjithshëm të Republikës së Kosovës. Betohem!".
Qeveria e re Kurti 4 u votua me 62 vota pro dhe 8 deputetë votuan kundër.
Pas betimit, kryetarja e Kuvendit Albulena Haxhiu, i përfundoi punimet e seancës së jashtëzakonshme.