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Këtë të hënë, janë betuar anëtarët e rinj të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Ceremonia u mbajt me fillim nga ora 11:00, në Zyrën e Presidentes së Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
Betimi u bë para ushtrueses së detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu.
Anëtarët e rinj që u betuan janë Rashit Qalaj nga PDK, Hysen Durmishi e Violeta Emini-Salihu nga VV, Ilira Fetahu i LDK-së, Muharrem Nitaj nga Aleanca, Delvir Tairi nga komuniteti goran, si dhe Stefan Filipoviq.
Pas kësaj ceremonie, anëtarët e rinj nisin zyrtarisht ushtrimin e mandatit të tyre në KQZ.