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La Liga vazhdon sot me disa përballje interesante, por vëmendja kryesore është te dueli mes Real Betisit dhe Barcelonës, ku katalunasit synojnë të marrin tri pikët në një udhëtim që pritet të jetë mjaft e vështirë.
Barcelona kryeson tabelën me 24 pikë pas tetë fitoreve në po aq ndeshje, ndërsa Betisi renditet i treti me 19 pikë, pesë më pak se katalunasit. Skuadra e Hansi Flick vjen pas fitores ndaj Galatasarayt në Champions League, kurse Betisi triumfoi ndaj Portos, duke e bërë këtë përballje edhe më interesante.
Ndeshja zhvillohet në orën 18:30, në stadiumin La Cartuja në Sevilla. Barcelona synon të vazhdojë serinë perfekte në kampionat, ndërsa Betisi kërkon të shfrytëzojë faktorin vendas për t’iu afruar kreut të tabelës.
Me dy skuadra që po kalojnë formë të mirë, pritet një duel me ritëm të lartë dhe shumë emocione.
Ndeshjet e sotme në La Liga që transmetohen në ArtMotion
E shtunë, 17 tetor 2026
14:00 – Espanyol – Atletico Madrid
16:15 – Villarreal – Elche
18:30 – Real Betis – Barcelona
21:00 – Valencia – Athletic Bilbao