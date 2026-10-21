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Erling Haaland mund të largohet nga Manchester City në verën e ardhshme, ndërsa për shërbimet e sulmuesit norvegjez interesohen Barcelona, Real Madridi dhe Paris Saint-Germaini.
Sipas raportimeve në mediat angleze dhe spanjolle, pasiguria rreth situatës financiare dhe sanksioneve të mundshme ndaj Cityt mund ta hapë rrugën për largimin e tij. Haaland raportohet se preferon të luajë në Spanjë, çka favorizon dy gjigantët spanjollë, transmeton Klankosova.tv.
Barcelona e sheh si përforcimin ideal të sulmit, ndërsa Reali duhet të shqyrtojë largimin e ndonjë ylli për të përballuar koston e marrëveshjes.
PSG-ja, nga ana tjetër, ka fuqinë financiare për të hyrë fuqishëm në garë.