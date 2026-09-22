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Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka reaguar sërish lidhur me aktgjykimin dënues në Hagë ndaj ish-krerëve të UÇK-së.
Në një deklaratë për emisionin ‘Ftesë në 5’ në Tp Channel, ai është shprehur se vendimi i Hagës i ka lënduar atë dhe familjen e tij, por nuk i ka mposhtur.
Endrit Thaçi ka thënë se beteja për drejtësi nuk ka mbaruar ende.
Po ashtu, ai ka falënderuar të gjithë shqiptarët, pasi çdo mesazh, reagim dhe fjalë mbështetjeje në shesh, në rrjetet sociale dhe përtej tyre, ka qenë burim force për të dhe familjen e tij.
“Dua t’i falënderoj nga zemra të gjithë shqiptarët, pa asnjë përjashtim, nga të gjitha viset shqiptare dhe nga diaspora, që na kanë qëndruar pranë dhe nuk e kanë ndalur zërin e tyre as pas vendimit. Çdo mesazh, reagim dhe fjalë mbështetjeje në shesh, në rrjetet sociale dhe përtej tyre, ka qenë burim force për mua dhe familjen time. Mirënjohja jonë është e thellë dhe e sinqertë.”, ka thënë ai.
Ai ka thënë se mbështetja e qytetarëve është besim për të vazhduar në kërkim të drejtësisë.
“Në këtë moment të vështirë, mbështetja juaj na ndihmon të vazhdojmë me qetësi, dinjitet dhe besim duke shfrytëzuar çdo mundësi ligjore që drejtësia të vihet në vend. Vendimi mund të na ketë lënduar, por nuk na ka mposhtur. Beteja nuk ka mbaruar. Do të vazhdojmë me kokën lart deri në fund, të palëkundur në kërkimin e drejtësisë dhe të bindur se jemi në anën e duhur të historisë”, shkruan Endrit Thaçi në reagimin e tij.