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Salma Hayek festoi ditëlindjen e saj të 60-të dhe vazhdon të tërheqë shumë vëmendje me pamjen dhe energjinë e saj.
Ajo fitoi famë në Hollywood në vitet 1990 me role në filma të tillë si "Dogma" dhe "From Dusk Till Dawn", dhe vitin e kaluar u shfaq në kopertinën e një numri special të revistës Sports Illustrated kushtuar rrobave të banjës.
Aktorja ka qenë e hapur për mënyrën se si kujdeset për veten, çfarë ha dhe si qëndron aktive për vite me radhë. Ajo thekson se nuk i pëlqejnë dietat e rrepta ose stërvitjet e lodhshme, por mbështetet në rutinat që mund t'i përfshijë në jetën e saj të përditshme, transmeton Klankosova.tv.
Ajo nuk përdor Botox ose mbushës
Hayek pretendon se nuk përdor Botox ose mbushës dhe se shmang procedurat invazive kozmetike. Megjithatë, ajo pranoi se përdor trajtime moderne si radiofrekuenca dhe mikrorryma, të cilat ajo thotë se e ndihmojnë të mbajë lëkurën e saj të fortë dhe të zvogëlojë rrudhat.
Ndër përbërësit e saj të preferuar për kujdesin e lëkurës, ajo veçon veçanërisht Tepezcohuite, një ekstrakt lëvore peme që përdoret tradicionalisht në Meksikë për djegiet. Ajo pohon se është jashtëzakonisht i mirë në rigjenerimin e lëkurës.
Ajo nuk i pëlqen stërvitjet e lodhshme
Salma ka pranuar vazhdimisht se nuk është dikush që do të zgjohet herët dhe do të bëjë një stërvitje të vështirë. "Nuk kam kohë për ushtrime, punoj. Më parë kisha ditë pune 20-orëshe," tha ajo dikur për People.
Në vend të stërvitjeve klasike, ajo i kushton vëmendje të madhe qëndrimit të trupit. Ajo tha se punon me një grua në Londër e cila e mësoi se si të aktivizonte muskujt gjatë aktiviteteve të përditshme. "Edhe ndërsa lani dhëmbët, muskujt tuaj mund të jenë aktivë," shpjegoi ajo.
Një pjesë e rëndësishme e rutinës së saj është joga restauruese, e cila bazohet më shumë në kontrollin e lëvizjes, qëndrimin e duhur dhe relaksimin sesa në ushtrimet e lodhshme. "Ajo më mësoi si t'i tonifikoja muskujt pa i tendosur. T'i relaksoja dhe të përqendrohesha në pjesët e trupit që dua t'i aktivizoj, por pa tension. Kur je i vetëdijshëm për trupin tënd, do të habitesh se sa shumë mund të ndihmojë", tha ajo.
Ajo gjithashtu përdor një pistë vrapimi herë pas here, por pranon se preferon të kërcejë mbi të sesa të vrapojë. Masazhet gjithashtu luajnë një rol të madh në rutinën e saj.
"Kam një masazhatore, por ajo jeton në Japoni", tha ajo më parë. "Ajo vjen në Londër vetëm herë pas here, por kur vjen, ajo është arma ime sekrete. Masazhi stimulon qarkullimin, ndihmon në oksigjenimin e indeve dhe i mban muskujt të shëndetshëm. Gjithashtu do të thotë shumë për fytyrën, veçanërisht për shkak të kullimit limfatik."
Asaj nuk i pëlqen të mbajë dietë ose të ndjekë rregulla të rrepta
Kur bëhet fjalë për ushqyerjen, Hayek thotë se nuk i pëlqen ta kufizojë veten. "Nuk më pëlqen të mbaj dietë dhe nuk jam e mirë në të", pranoi ajo.
Ajo shpesh e fillon ditën me një mëngjes që kombinon fruta, perime dhe kos. Smoothie-ja e saj përmban papaja, boronica, mango, luleshtrydhe, fara shege, selino, spec të kuq, kastravec dhe gjalpë bajamesh dhe kokosi. Ajo pranon se kombinimi mund të mos duket veçanërisht tërheqës, por pohon se është shumë i shijshëm.
Menuja e saj përfshin gjithashtu ushqime që nuk janë të zakonshme për shumë njerëz. Ajo i tha Harper's Bazaar se në Meksikë hanë karkaleca, vezë milingonash dhe krimba, dhe se asaj i pëlqen t'i hajë vetë. "Skuqini. Çdo gjë që skuqet ka shije të mirë, por këto janë vërtet të shijshme. Insektet janë të pabesueshme", tha ajo.
Kur ndien dëshirë të ndryshojë zakonet e saj të të ngrënit, herë pas here përdor lëngje. Hayek është gjithashtu bashkëthemeluese e markës Cooler Cleanse, e cila ofron programe ushqyese me bazë lëngjesh.
Ajo shpjegoi se kur është e stresuar, shpesh kërkon ushqim dhe se një pushim i tillë e ndihmon të përqendrohet përsëri në zakone më të shëndetshme. "Për mua, është si meditim. Më bën të ndalem, të përqendrohem dhe të mendoj për atë që po i shtoj trupit tim. E përjetoj si një lloj rivendosjeje", tha ajo.