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Opinionisti Resuli ka komentuar raportin mes Nichit dhe Kledjes, duke thënë se është mirë që ndodhi kjo situatë, pasi publiku pati mundësinë ta shihte më shumë Kledjen, e cila sipas tij, deri më tani nuk ishte vërejtur shumë.
Resuli ka thënë se beson që Kledja është ndier e bezdisur nga situata.
Duke iu drejtuar Nichit, ai ka thënë se, duke marrë parasysh inteligjencën e tij, është dashur ta vërejë nëse Kledja nuk e dëshironte këtë afërsi.
Megjithatë, Resuli ka shtuar se në gjeneratën e tij, nëse meshkujt nuk do të ishin treguar pak këmbëngulës, shumë prej tyre do të kishin mbetur të pamartuar.
Në fund, ai i ka kërkuar Nichit që të kërkojë falje, ndërsa Akilit i është drejtuar duke i thënë se po bëhet avokat i Nichit.