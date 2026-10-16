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Futbollisti i FC Drita, Besnik Krasniqi, është shpallur “Ylli i Javës” për xhiron e nëntë të Albi Mall Superligës së Kosovës, pas paraqitjes vendimtare në përballjen ndaj FC Ballkanit.
Krasniqi ishte protagonisti kryesor në fitoren e rëndësishme të skuadrës gjilanase ndaj FC Ballkanit, duke realizuar golin e vetëm të ndeshjes në minutat shtesë të takimit, transmeton Klankosova.tv.
Me golin e tij vendimtar, ai i siguroi Dritës fitoren me rezultat 0:1 dhe tri pikë të rëndësishme në garën për objektivat e sezonit.
Paraqitja e Krasniqit u vlerësua nga Komisioni i Veteranëve të Futbollit, i cili e përzgjodhi atë për çmimin “Ylli i Javës”, që i dedikohet futbollistit më të dalluar të secilës xhiro në elitën e futbollit kosovar.
Federata e Futbollit e Kosovës e ka uruar Krasniqin për këtë vlerësim, duke vënë në pah kontributin e tij në suksesin e FC Dritës.