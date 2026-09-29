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Trajneri shqiptar, Besnik Hasi, po kalon një periudhë të shkëlqyer në krye të skuadrës së Amedsporit, duke regjistruar rezultate mbresëlënëse në kampionatin turk, mirëpo rrugëtimi i tij pozitiv është shoqëruar së fundmi me një masë disiplinore.
Nën drejtimin e teknikut gjakovar, Amedspori po kalon një superformë dhe po prin në tabelë, duke marrë fitore të mëdha ndaj gjigantëve të njohur si Besiktasi dhe Trabzonspori i yllit egjiptian Mohamed Salah, transmeton Klankosova.tv.
Megjithatë, dueli ndaj Besiktasit i kushtoi Hasit për shkak të një momenti tensioni.
Sipas mediave turke, një përplasje verbale me gjyqtarin e takimit nuk ka kaluar pa u vërejtur nga organet disiplinore të Federatës Turke të Futbollit.
Komisioni Disiplinor i Federatës Turke ka marrë vendim ta dënojë trajnerin shqiptar me një gjobë financiare prej 1 mijë e 800 eurosh, si dhe me pezullim prej një ndeshjeje mosdrejtimi nga stoli.
Për shkak të këtij pezullimi, Besnik Hasi do të mungojë në stolin e Amedsporit në ndeshjen e radhës kundër Gençlerbirligit, e cila është e caktuar të zhvillohet më 10 tetor.