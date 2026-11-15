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Nënkryetarja e Prishtinës, Besianë Musmurati së bashku me bashkëshortin e saj, Shkodran Ramadani, kanë qenë mysafir në emisionin “Weekend” në Klan Kosova.
Si rrallë herë, ata kanë rrëfyer për jetën dhe karrierën e tyre.
Ata kanë folur për raporet në familje, për kujdesin ndaj djalit.
Gjithashtu, kanë rrëfyer edhe për angazhimet e tyre publike dhe në karrierë.
“Fëmija shpesh ekspozhet ndaj karrierës së prindit dhe në politikë realiteti dinë me qenë shpesh i vrazhdë, dhe ne fatkeqësisht po jetojmë në një kohë kur politika është tepër shumë e polarizuar”, ka thënë ndër të tjerash Musmurati.
Kurse, Shkodran Ramadani ka treguar se mes çiftit shpesh politika është tema kryesore.
“Kemi debate shpesh për politikë. Çka mendojmë që duhet me bë. Por, veçanërisht edhe për skenën dhe akterët politikë.”, ka thënë Ramadani.
Për më shumë, ndiqeni videon më poshtë: