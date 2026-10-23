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Ish deputeti i Kosovës, Zafir Berisha duke komentuar vendimin dënues për ish-krerët e UÇK-së nga Gjykata Speciale tha se për katërshen që ndodhet në Hagë është në gjendje të hyjë sërish në luftë.
Ai tha se pas këtij vendimi në pyetje është shteti i Kosovës, transmeton klankosova.tv.
"Unë i kam shumë shokë ata, për ata jam në gjendje me hy edhe njëherë në luftë edhe në flakë. Në pyetje është Kosova, o burrë! Dhe tash meqë më pyete për PDK-në. Me keqardhje duhet me thënë, për aq sa më lejohet me thënë, dhe të tjerët që e dinë më mirë se unë edhe kanë përgjegjësi më të madhe duhet me vazhduar me thënë edhe më fuqishëm, se PDK-ja është në duart e njerëzve të preferuar që kanë ardhur edhe te duke qenë Hashimi... edhe duke qenë Kadri Veseli këtu prej ambasadave", tha ai.