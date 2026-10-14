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Gazetarja, Era Berisha e ftuar në emisionin "Ora 7" në Klan Kosova tha se gratë në Kosovë janë të sigurta me ligj, por tha se ato duhet ta gëzojnë atë edhe në realitetin e përditshëm.
Ajo tha se suksesi i ligjeve matet me praktikën e jetës së përditshme.
"Heshtja nuk është zgjidhje... Ne kemi ligje, një grua nuk ka nevojë vetëm në letër të jetë e sigurt, ajo ka nevojë në realitet të ndihet e sigurt. Suksesin e ligjeve e mati me atë se sa kemi gra të lira sot dhe sa e gëzojnë ato këtë fakt".