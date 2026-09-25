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Pejanët janë grumbulluar sot në sheshin "Shkëlzen Haradinaj" në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së dhe kundërshtimit të aktgjykimit të Gjykatës Speciale.
Ali Berisha, ish kryetar i Pejës për Klan Kosova tha se vendimi dënues ishte i padrejtë dhe cënim i drejtpërdrejtë ndaj luftës së popullit për liri.
Ai tha se në këto momente duhet një unitet i plotë që në apel të ketë vendim tjetër.
"Ajo gjykatë, ajo prokurori dhe vendimi i asaj gjykate nuk e ka bind popullin e Kosovës se me të drejtë po dënohen ata dhe pothuajse që secili banor i Kosovës, secili që e ka një kontribut të caktuar për Kosovën përveç atyre që janë kundër Kosovës, e ka bindjen e plotë që ky dënim është i padrejtë dhe është cënim i drejtpërdrejtë i luftës sonë për liri dhe i çlirimit të Kosovës. Duhet një unitet i të gjithë atyre që e duan Kosovën që së paku në apel të kemi vendim tjetër", tha ai.