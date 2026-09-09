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Policia e Kosovës, Njësiti i Trafikut të Kryeqytetit ka ndërmarrë masa ndaj një drejtuesi dhe pasagjeri të një motoçiklete, pasi ajo kishte shkaktuar zhurmë dhe kishte prishur rendin e qetësinë publike.
Sipas Policisë së Kosovës, ndaj dy personave janë shqiptuar gjithsej tetë gjoba për kundërvajtje të ndryshme, përfshirë prishjen e rendit dhe qetësisë publike, drejtimin e motoçikletës pa patentë shoferi apo kategorinë përkatëse, si dhe drejtimin pa helmetë.
Policia ka bërë të ditur se janë shqiptuar edhe gjoba të tjera, në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi.
Po ashtu, motoçikleta është sekuestruar nga zyrtarët policorë, në pajtim me procedurat dhe kompetencat ligjore.