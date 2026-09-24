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Një 22-vjeçar është ndëshkuar nga Policia në Shtime për kundërvajtje në trafik, pasi ishte kapur duke drejtuar një motoçikletë pa poseduar kategorinë përkatëse të patentë-shoferit.
Rasti ka ndodhur më 23 shtator në rrugën “Komandant Kumanova” në Shtime, ku zyrtarët policorë kanë identifikuar dhe ndaluar drejtuesin e motoçikletës së markës Yamaha, me inicialet A.H., transmeton Klankosova.tv.
Sipas Policisë, ndaj tij është shqiptuar gjobë prej 500 eurosh, 3 pikë negative, si dhe masa mbrojtëse ndalimi i drejtimit të mjeteve për tre muaj.