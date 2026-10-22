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Ndeshjet e Champions League të kësaj xhiroje ishin të fokus gjatë Programit të Mëngjesit në Klan Kosova.
Gazetari Engjëll Bërbatovci, komentoi formën e skuadrave, në veçanti u ndal te Barcelona dhe Real Madridi, të cilët do të përballen të dielen në "El Clasico".
Bërbatovci tha se Barça do ta ketë goxha vështirë përballë "Los Blancos".
"Problemi i Real Madridit nuk do të jetë të dielen, ai është Viniciusi. E keqja e Real Madridit Vinicius Junor. Prej ardhjes së Kylian Mbappes, Real Madridi s'ka fituar asnjë trofe, jo për shkak të Kylian Mbappes, por për shkak të xhelozisë të dy lojtarëve ndaj njëri-tjetrit", tha ai në Klan Kosova.