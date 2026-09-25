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Këngëtarja, njëherësh ish-banorja e BBVK-së, Benita Zena ka dhënë një intervistë ekskluzive në emisionin “Kosova Today” në Klan Kosova.
Ajo bëri të ditur se arsyeja e mungesës së saj në publik dhe me projekte të reja, sipas saj, ishin disa çështje personale, transmeton Klankosova.tv.
“I kam pasur disa probleme të mia personale, dhe nuk më ka interesuar kurrgjë, thjesht atë mallin e Big-ut e kam shfrytëzuar krejt jashtë, çdo minutë me ta, kam pushuar, kam punuar me veten, nuk është që nuk kam punuar, por tash kam me i lapsu”, tha ajo.
Pos tjerash, pas daljes nga Big-u, Benita tha se ka reflektuar shumë si njeri.
“Kam mësuar, kam reflektuar me veten, e kam pa që nuk duhet me i besu gjithkujt, duhesh me e mësu edhe fjalën jo, sepse para Big-ut nuk e kam ditur atë fjalë”, tha këngëtarja.