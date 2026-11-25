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Temperaturat e ulëta, ditët më të shkurtra dhe errësira e hershme mund t'i dekurajojnë shumë njerëz nga ushtrimet fizike, por moti i ftohtë nuk duhet të jetë një arsye për të hequr dorë nga aktiviteti fizik. Klinika Mayo thekson se ushtrimet në natyrë janë të sigurta për pothuajse të gjithë, madje edhe gjatë dimrit, me disa masa paraprake të rëndësishme.
Kontrolloni parashikimin e motit
Para se të dilni për të ushtruar, kontrolloni parashikimin e motit. Përveç temperaturës së ajrit, është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje erës, lagështisë dhe sasisë së kohës që planifikoni të kaloni jashtë.
Erërat e forta mund të rrisin ndjeshëm ndjesinë e të ftohtit dhe të përshpejtojnë humbjen e nxehtësisë së trupit, edhe nëse jeni veshur mirë. Pjesët e trupit që nuk mbrohen nga veshjet janë veçanërisht të prekshme, transmeton Klankosova.tv.
Nëse është jashtëzakonisht ftohtë jashtë ose ka erë të fortë, merrni në konsideratë shkurtimin e stërvitjes ose ushtrimet në ambiente të mbyllura. Është gjithashtu një ide e mirë të shtyni stërvitjen tuaj nëse bie shi ose borë dhe nuk keni veshje të papërshkueshme nga uji sepse një trup i lagur humbet nxehtësinë më shpejt.
Mos u vishni shumë trashë
Një nga gabimet më të mëdha kur ushtroni në të ftohtë është veshja shumë ngrohtësisht. Trupi juaj prodhon shumë nxehtësi gjatë aktivitetit, por kur djersa avullohet, ajo ftohet, kështu që mund të ndiheni shpejt të ftohtë në mënyrë të pakëndshme.
Klinika Mayo rekomandon veshjen e shtresave. Shtresa e parë duhet të jetë një material sintetik i hollë që largon djersën nga lëkura juaj, shtresa e dytë duhet të jetë prej leshi ose leshi që ruan nxehtësinë, dhe shtresa e fundit duhet të jetë e papërshkueshme nga uji dhe e frymëmarrshme.
Shmangni veshjen e rrobave prej pambuku pranë lëkurës suaj, pasi ato thithin djersën dhe qëndrojnë të lagura për një kohë të gjatë. Kur filloni të djersiteni, hiqni një shtresë rrobash dhe visheni përsëri nëse ftoheni.
Mbroni kokën, duart dhe këmbët
Duart, këmbët, veshët dhe fytyra juaj janë veçanërisht të ndjeshme ndaj të ftohtit. Vishni doreza të ngrohta, çorape të trasha dhe një kapelë ose shirit koke. Në ditët veçanërisht të ftohta, mund të shtoni një shall për të mbrojtur fytyrën tuaj. Nëse vishni çorape të trasha dimërore, sigurohuni që të ketë hapësirë të mjaftueshme në atletet tuaja dhe që këpucët tuaja të mos jenë të ngushta.
Kujdesuni për shenja të hipotermisë
Mpirja, humbja e ndjesisë dhe ndjesia e shpimit mund të jenë shenjat e para të dëmtimit të lëkurës nga të ftohtit. Nëse vini re këto simptoma, zhvendosuni në një vend të ngrohtë dhe ngrohni gradualisht zonën e prekur pa e fërkuar. Nëse mpirja nuk zhduket, kërkoni ndihmë mjekësore, shkruan Index.hr.
Dridhje të forta, të folur të paqartë, vështirësi në koordinimin e lëvizjeve dhe lodhje mund të jenë shenja të hipotermisë. Në këtë rast, duhet të kërkoni menjëherë ndihmë mjekësore. Të moshuarit dhe fëmijët e vegjël janë veçanërisht të prekshëm.
Siguroni dukshmëri dhe siguri
Meqenëse errësohet herët në dimër, vishni rroba reflektuese gjatë stërvitjeve të mbrëmjes për t'ju bërë më të dukshëm për të tjerët. Nëse ngisni biçikletë, përdorni një dritë përpara dhe prapa.
Zgjidhni këpucë me shputë që kapin mirë sipërfaqen për të zvogëluar rrezikun e rrëshqitjes dhe rënies, veçanërisht në borë dhe akull. Mos harroni mbrojtjen nga dielli. Djegia nga dielli është gjithashtu e mundur në dimër, veçanërisht nëse jeni në borë ose në male.
Pini shumë lëngje
Marrja e lëngjeve në dimër është po aq e rëndësishme sa është në vapën e verës. Pini ujë para, gjatë dhe pas stërvitjes, edhe nëse nuk ndiheni të etur. Është më e vështirë të vëresh shenja të dehidratimit në të ftohtë, megjithëse trupi yt ende humbet lëngje përmes djersitjes dhe frymëmarrjes.
Gjëja më e rëndësishme është të dëgjosh trupin tënd dhe të mos e sforcosh veten nëse i ftohti nuk të përshtatet. Nëse moti është i keq, shkurto stërvitjen ose ushtrohu brenda. Nëse do të bësh një stërvitje më të gjatë, njoftoji dikujt itinerarin tënd të planifikuar dhe kohën e pritur të kthimit.